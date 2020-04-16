Москва, , 09:14 — REGNUM Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году российские высшие учебные заведения могут самостоятельно выбрать формат итоговой аттестации студентов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

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Так, российские вузы вправе отказаться от проведения государственного экзамена в качестве итоговой аттестации выпускников и ограничиться только защитой выпускной квалификационной работы (ВКР). В Минобрнауки добавили, что конкретные формы аттестации вузы устанавливают самостоятельно на основании требований образовательного стандарта.

«В случае если стандартом допускается проведение государственной итоговой аттестации в форме ВКР, образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена», — подчеркнул представитель пресс-службы федерального ведомства.

Он также добавил, что разрешение министерства в таком случае не требуется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в российских вузах не будут отменять государственные экзамены и защиты дипломов. По его словам, абсолютное большинство выпускных или квалификационных экзаменов, а также защиты дипломов можно организовать онлайн.

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