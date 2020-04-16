Москва, , 09:11 — REGNUM Въезды практически со всех трасс, ведущих из Московской области в Москву, сейчас свободны для движения транспорта, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Карты.

В целом сервис оценивает обстановку в городе на 0 баллов из 10. В городе наблюдается порядка 60 ограничений движения, однако большинство из них находятся на центральных улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 апреля, в первый день функционирования пропускного режима в Москве, на въезде в столицу образовались пробки в связи с проверкой наличия пропусков. Также очевидцы зафиксировали большие очереди, выстроившиеся на вход на ряде станций метрополитена.

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