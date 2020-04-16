Махачкала, , 09:15 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего временно исполняющего обязанности главы города Махачкалы Магомеда Сулейманова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ему инкриминируется причинение ущерба бюджету Дагестана в размере около 96 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2015 году Сулейманов, будучи врио мэра, передал ОАО «Даггаз» республиканский земельный участок площадью 38 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью свыше 96 млн рублей. Участок был продан по сильно заниженной цене — он достался коммерческой организации за 235 тыс. рублей. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд Махачкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, Сулейманов был задержан и арестован в августе 2018 года в рамках расследования другого уголовного дела. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества, совершенного в период его работы руководителем территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану.

По версии следствия, в 2010—2018 годах под его руководством действовала преступная группа, участники которой с помощью поддельных документов похищали средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Размер ущерба оценивается в 210 млн рублей.

В середине февраля текущего года Верховный суд Дагестана изменил Сулейманову меру пресечения после 18 месяцев нахождения под стражей на запрет определенных действий. Данная мера будет действовать до 12 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-главу ФОМС Дагестана спустя 1,5 года освободили из-под ареста