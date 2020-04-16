Париж, , 09:10 — REGNUM В целях борьбы с эпидемией коронавируса в тюрьмах министр юстиции Франции Николь Беллубэ объявила об освобождении 10 000 заключенных, передает BFM TV.

Число заключенных во французских тюрьмах сократилось почти на 10 000 человек за один месяц, в результате чего доля заключенных в тюрьмах снизилась до 103%, достигнув 62 650 человек.

Французские тюрьмы годами сталкивались с хронической переполненностью. В январе Европейский суд по правам человека осудил Францию. В тюрьмах содержались 72 400 заключенных, что соответствует 119%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический кризис, вызванный эпидемией COVID-19, «продлится годы».

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