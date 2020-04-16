Владикавказ, , 09:06 — REGNUM Информация о том, что въезд в столицу Северной Осетии закрыт, не соответствует действительности. Сотрудники МВД всего лишь проводят на дорогах, ведущих во Владикавказ, мероприятия по недопущению нарушения режима самоизоляции.

Такое разъяснение 15 апреля дали в управлении полиции в ответ на публикации ряда СМИ о том, что сотрудники ДПС и Росгвардии ограничили движение на въезд и выезд в столицу Северной Осетии.

«В республике продолжается проведение комплекса мероприятий по контролю сотрудниками полиции за недопущением нарушения режима самоизоляции, в связи с этим возможны затруднения в движении на основных въездах», — объяснили в МВД.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ сообщалось, что на въездах во Владикавказ якобы установлены посты МВД и Росгвардии, которые останавливают машины без специального пропуска или прописки в городе.