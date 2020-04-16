Пермь, , 09:05 — REGNUM В Перми начался ремонт улицы Николая Краснова. Ремонтные работы проводят в рамках проекта «Улица Победы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края.

Проект «Улица Победы» приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Улицу, названую в честь Героя Советского Союза Николая Федоровича Краснова, отремонтируют на участке от ул. Пушкина до ул. Сибирской. Планируется благоустроить тротуары, расширить пешеходную зону, отремонтировать 6,5 тыс. квадратных метров дорожного полотна, обустроить газоны, установить пешеходное ограждение. На улице появятся новые фонарные столбы.

Добавим, Герой Советского Союза Николай Краснов в годы Великой Отечественной войны был командиром эскадрильи истребителей, совершил более 400 боевых вылетов и сбил 50 вражеских самолетов. С 1938 по 1941 годы Николай Краснов жил и работал в Перми. Он проверял на прочность моторы на заводе №19 (ныне ОАО «Пермские моторы»). Краснов стал одним из первых заводских летчиков-испытателей в составе летного отряда на аэродроме Фролы. Погиб Николай Краснов в 1945 году под Будапештом.