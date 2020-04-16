Южно-Сахалинск, , 09:15 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что новые меры поддержки, которые предложил 15 апреля президент РФ Владимир Путин, позволят сохранить бизнес и обеспечить стабильную зарплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Помощь бизнесу и стабильные доходы сахалинцев и курильчан — главные приоритеты в условиях пандемии коронавируса. В Сахалинской областной Думе уже обсуждаются наши инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса. В первую очередь, речь идёт о снижении налоговой нагрузки. К примеру, мы предлагаем существенно уменьшить ставки для предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения. Послабление также будет предусмотрено по налогу на имущество. В целом на поддержку местного бизнеса планируется выделить порядка 1 млрд рублей», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе мер поддержки в условиях пандемии коронавируса, Владимир Путин заявил, что регионы РФ получат 200 млрд рублей из госбюджета.