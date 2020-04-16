Абакан, 16 апреля 2020, 09:04 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в республиканском правительстве.
Заболевший — житель Абакана. «Инфекция выявлена при проведении обязательного лабораторного обследования больных внебольничной пневмонией», — говорится в сообщении региональных властей.
Круг контактных лиц устанавливается.
Таким образом, по состоянию на 16 апреля в Хакасии всего подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека уже выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в связи с угрозой распространения коронавируса продлён режим всеобщей самоизоляции.
Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии фиксируются внутренние случаи заражения коронавирусом