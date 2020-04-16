Кемерово, , 09:03 — REGNUM Учреждения социальной защиты Кузбасса для профилактики коронавирусной инфекции начали переходить на «закрытый режим работы», сообщает VSE42.Ru со ссылкой на министра соцзащиты региона Елену Воронину.

По её словам, в интернатах, после введения режима повышенной готовности, запрещены свидания.

«Со вчерашнего дня, 15 апреля, на закрытый режим работы перешли 15 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а с завтрашнего, 17 апреля, перейдут 13 психоневрологических диспансеров и три детских дома-интерната для умственно-отсталых детей», — заявила Воронина, уточнив, что родственники могут забрать постояльцев домой на время введения профилактических мер.

Но она отметила, что желающих «довольно мало».

В министерстве образования и науки Кемеровской области уточнили, что подобные меры принимаются и в отношении подотчётных ведомству учреждений. Так, в детских домах и школах-интернатах усилены санитарный и противоэпидемический режимы. Запрещены выезды воспитанников за пределы организаций и посещение их посторонними лицами.