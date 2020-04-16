Москва, , 09:03 — REGNUM Парки Москвы к Пасхе для горожан подготовили специальную праздничную онлайн-программу. В акции участвуют 11 столичных парков, сообщается на портале градоначальника.

Читайте также: Пасхальные богослужения в храмах Алтая пройдут без прихожан

На сайтах и страницах в соцсетях столичных парков москвичи смогут взять кулинарные уроки, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и по выпечке куличей.

Также в режиме онлайн можно посмотреть видеоролики с советами по украшению дома к Пасхе и по изготовлению подарков своими руками. Занятия будут транслироваться ежедневно до 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году православные христиане отмечают Пасху 19 апреля.

Читайте также: Пасхальная служба в Ростовской области пройдёт в формате онлайн