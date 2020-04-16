Уфа, , 09:05 — REGNUM Работа детского сада приостановлена в Уфе из-за подтверждения положительного анализа на коронавирус у одного из родителей детей. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, у родителя двух воспитанников детского сада № 122 выявили коронавирусную инфекцию. Дети ходили в дежурную группу детского сада со 2 по 6 апреля.

Отмечается, что в данный момент работа этого дошкольного учреждения приостановлена. В нем уже проведена дезинфекция.

Сейчас сотрудники медучреждений Уфы работают с родителями контактных детей. Членам семей рекомендовали соблюдать режим полной самоизоляции. Работники дошкольного учреждения тоже переведены на самоизоляцию. Отмечается, что данная ситуация находится на особом контроле.

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