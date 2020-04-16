Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Facebook удалил фальшивые аккаунты, распространявшие фейки о коронавирусе от имени руководителя грузинского Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе по просьбе правительства Грузии. Об этом 15 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В социальной сети от имени главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе были созданы десятки фальшивых аккаунтов, посредством которых конкретные группы целенаправленно распространяли дезинформацию», — рассказали журналистам в пресс-службе правительства.

Сообщается, что эти аккаунты уже закрыты, но есть другие, которые также созданы от имени представителей медицинского сообщества, их изучают в администрации правительства и активно сотрудничают с Facebook.

Напомним, Гамкрелидзе регулярно делает заявления об эпидемиологической ситуации в Грузии, а также рассказывает о рекомендациях, которые нужно выполнять для предотвращения распространения коронавируса.