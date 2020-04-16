Челябинск, , 08:58 — REGNUM Все приехавшие в Челябинскую область из Петербурга, Москвы и Подмосковья будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идёт о тех, кто прибыл самолётом или поездом. Мера будет действовать уже с 17 апреля. Карантин граждане пройдут по месту своего пребывания либо проживания.

В случае возникновения симптомов ОРВИ гражданам надлежит вызвать врача на дом. Сейчас пассажиров предупреждают на объектах РЖД, в аэропортах и в самолётах.