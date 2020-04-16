Благовещенск, , 09:01 — REGNUM Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала информацию о лечении и профилактике коронавирусной инфекции лимонами и прочими цитрусовыми.

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После двух недель самоизоляции у жителей Приамурья вырос спрос на лимоны, пишет Телепорт2001. Однако, с противостоянием коронавирусу лимон не связан никак.

«При простудных заболеваниях народная медицина рекомендует малину, имбирь, лимон, а также чеснок и лук, которые выделяют фитонциды. Но нужно помнить, что эти средства не лечебные, они общетонизирующие. Они не стимулируют иммунную систему и не вырабатывают интерфероны и иммунокомпетентные клетки. Коронавирус «прорывает» иммунную систему и вызывает заболевание», — отметила Елена Саяпина.

Лимон не вылечит и не защитит от инфекции. Гораздо эффективнее сидеть сейчас дома, считает главврач.

Как сообщало ИА REGNUM, три новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Приамурье.