Березники, Пермский край, , 08:50 — REGNUM В Березниках Пермского края арестован местный житель, который обвиняется в убийстве супруги, числившейся без вести пропавшей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Тревогу об исчезновении женщины забила ее сестра. Выяснилось, что пермячка стала жертвой преступления. В его совершении изобличён муж.

По данным следствия, 24 марта 2020 года, находясь в квартире, мужчина задушил супругу, а тело вывез и закопал на кладбище домашних животных.