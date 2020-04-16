Южно-Сахалинск, , 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.

Читайте также: Коронавирус в России: все ресурсы на борьбу с заразой — трансляция

«Нарушивший режим самоизоляции — врач-стоматолог частной компании. Несмотря на предписание, он продолжал работать. Более того, как выяснилось, мужчина дожидался контрольного обхода медиков из поликлиники, после чего отправлялся по своим делам», — пояснили в минздраве Сахалина.

Специалисты выявляют всех пациентов врача, контакты, у всех берут анализы, установленные лица оправлены в обсерватор на обследование.

Стоматолог с положительным результатов на коронавирус госпитализирован в инфекционный госпиталь.

«Согласно законодательству, если будут подтверждены факты заражения им других лиц из-за нарушения предписания Роспотребнадзора, к нарушителю могут быть применены меры ответственности, вплоть до уголовной», — добавили в областном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии домашний карантин обязаны соблюдать 819 человек. В условиях стационара получает лечение 161 человек. В обсервации находятся 60 человек.