Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 16 апреля стартует новый поэтический онлайн-проект для детей. Проект запускает Мосгорпарк, сообщается на портале градоначальника.

Читайте также: Фестиваль «Русское поле» в Москве посвятят Году памяти и славы

Дети и подростки будут читать стихотворения о Великой Отечественной войне, а затем их видеоролики разместят в соцсетях Мосгорпарка и столичных парков культуры и отдыха.

Цель проекта «Парковый стихоговоритель: дети о Победе» — в стихах рассказать юным москвичам о подвиге, который 75 лет назад совершили их прадеды. Первый видеоклип опубликуют 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Указом президента России 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

Читайте также: В Кремле определились с переносом парада Победы в Москве