Найроби, , 08:44 — REGNUM Национальная ассоциация медицинских работников Кении потребовала у правительства страны проводить дополнительные проверки на производстве защитного оборудования до его распространения среди сотрудников сферы здравоохранения, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом. Об этом председатель ассоциации написал на своей странице в Твиттере.

После того как Альфред Обенго посетил фабрику, где изготавливается защитное снаряжение, он написал, что выявил «некоторые погрешности», которые приказал исправить к пятнице, 17 апреля.

«Мы хотим удостовериться в том, что у наших «бойцов» на передовой есть нужные регалии и артиллерия», — написал Обенго.

Ранее медсестры в Кении требовали повышения зарплаты и предоставления защитного снаряжения для всех тех, кто лечит пациентов с коронавирусом. Некоторые губернаторы графств обещали ввести специальные пособия для работников здравоохранения.