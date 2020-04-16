Вашингтон, , 08:41 — REGNUM В США за сутки число умерших от болезни COVID-19 достигло нового рекорда — 2494 человека. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса за 15 апреля.

Днем ранее показатель смертности от болезни COVID-19 составил 2228 человек. Общее число смертей от COVID-19 в США превысило 28,3 тыс.

Всего в стране зарегистрировано 637 359 заразившихся коронавирусом.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США занимают первое место в мире по распространению нового коронавируса. В первую пятёрку входят также Испания, Италия, Германия и Франция.

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