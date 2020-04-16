Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM В Бурятии систематизируют работы по оказанию помощи нуждающимся на фоне пандемии коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое поручение дал подчинённым глава Алексей Цыденов.

По его словам, необходимо создать единую базу с информацией, кто, от кого, когда и какую помощь получил.

«База должна быть общая — для волонтёров, сотрудников социальной защиты. В первую очередь, нам нужно выстроить работу таким образом, чтобы никто не был забыт. Работа должна быть систематизирована, справедлива, и прозрачна», — отметил он.

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