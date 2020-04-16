Москва, , 08:40 — REGNUM После перехода на удалённый режим работы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции почти треть жителей России отметили, что эффективность их труда снизилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого аналитиками сервиса «Работа.ру».

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Так, в том, что они стали менее эффективно справляться с поставленными задачами признался 31% респондентов, сообщает RT. Продуктивнее, чем в офисе, работают 9% опрошенных. При этом большинство —59% участников опроса — отметили, что переход на «удалёнку» никак не повлияла на эффективность их работы.

Более того, у такого формата работы есть целый ряд преимуществ. Например, свыше половины участников опроса отметили экономию времени на дорогу до офиса, 43% указали на возможность самостоятельно распределять время на рабочие задачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследование, проведённое компанией Ipsos, показало, что только 22% жителей России, которые из-за риска распространения коронавируса работают удалённо, довольны такой работой. Различные недостатки в удалённой работе отметили 78% опрошенных граждан. Больше трети респондентов (34,5%) признались, что им тяжело сосредоточиться дома, из-за чего падает эффективность работы.

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