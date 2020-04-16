Амстердам, , 08:40 — REGNUM В своей ежедневной сводке 15 апреля Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 189 новых смертных случаях от COVID-19. Данный показатель выше, чем накануне (122) и чем в прошлую среду (147), что, возможно, объясняется задержкой в регистрации на Пасху. Число госпитализаций составило 188, что снова ниже предыдущих показателей.

До сих пор наибольшее количество новых сообщений о смертных случаев приходилось на вторники. RIVM объясняет это тем, что смерти и госпитализации за пятницу, субботу и воскресенье обычно регистрируются только в понедельник. Однако минувший понедельник пришёлся на пасхальные выходные, из-за чего пик сообщений о смертных случаях переместился на среду.

Из данных, обнародованных на прошлой неделе Центральным статистическим бюро Нидерландов, следует, что действительное число жертв от коронавируса может быть в два раза больше, чем сообщается RIVM.

15 апреля RIVM также сообщил о 188 новых случаях госпитализации. Таким образом, начавшееся в начале апреля снижение числа новых госпитализаций продолжается. По мнению RIVM, это говорит о действенности карантинных мер.

Общее число выявленных заражений коронавирусом в стране на 15 апреля составляет 28.153 случаев, что на 734 больше, чем накануне. Однако действительное число заражений выше, поскольку не все пациенты проверяются на заражение.