Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Временные ограничения на посещение кладбищ будут введены в Грузии с 17 апреля. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает Общественное телевидение.

Представитель главы грузинского правительства сообщил, что ограничения будут действовать в течение 10 дней. Он не уточнил, каким образом будут ограничивать посещения кладбищ.

«Хотим еще раз напомнить гражданам, что правительство Грузии призывает оставаться дома и не нарушать закон», — сказал Чиковани.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии и Грузинская православная церковь договорились, что на богослужения на Пасху будут допущены прихожане, несмотря на действующий в стране режим чрезвычайного положения. Желающим принять участие в ночной литургии нужно прийти в церковь до 21:00 и покинуть ее не раньше 6 утра, чтобы не нарушать комендантский час, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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