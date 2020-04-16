Иркутск, 16 апреля 2020, 08:39 — REGNUM За последние сутки, 15 апреля, в Иркутской области выявили два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, судя по данным регионального оперативного штаба, общее число выявленных заразившихся составило 49 человек.
Большинство из них (43 заболевших) находятся в стационарах, четверо выздоровели и двое погибли.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё накануне в Иркутской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На утро, 15 апреля, общее число выявленных заражённых достигало 47.
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