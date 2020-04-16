Конакри, , 08:39 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде сделал обязательным ношение медицинских масок для лиц в общественных местах, чтобы ограничить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телевизионное обращение Конде.

В соответствии с обращением, приказ вступит в силу с субботы, 18 апреля. Люди, которые не будут носить маски, будут оштрафованы на сумму около 3 долларов США.

Конде призвал предприятия, правительственные ведомства и других лиц предоставить своим сотрудникам маски, которые, по его словам, должны быть изготовлены на месте и стоить не более 25 центов.

Он охарактеризовал темпы распространения коронавируса в Гвинее как «вызывающие беспокойство». В Гвинее было подтверждено более 300 случаев заражения коронавирусом, заявил президент.