Нур-Султан, , 08:31 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило количество случаев в Казахстане. Соответствующие данные приводят казахстанский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции и узбекистанское министерство здравоохранения.

По данным на 16 апреля в Казахстане выявлен 1331 случай заражения коронавирусом, выздоровели 240 человек, скончались — 16. В Узбекистане COVID-19 подтвержден у 1349 пациентов, 107 человек выздоровели, четверо скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Казахстана продлили чрезвычайное положение в стране до 1 мая 2020 года. С 6 апреля во всех крупных городах Узбекистана действует режим обязательной самоизоляции.

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