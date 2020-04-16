Ставрополь, , 08:34 — REGNUM Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае по состоянию на 08:00 16 апреля выросло до 143. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 28 человек, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

«Мы получили подтверждение большинства направленных накануне проб на коронавирус: диагноз подтвержден еще у 28 человек. В основном это «эхо» одного крупного семейного мероприятия, которое вопреки всем установкам и ограничениям было проведено во время режима самоизоляции», — написал губернатор.

По словам Владимирова, шесть пациентов из числа зараженных находятся в тяжелом состоянии, 24 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели 19 человек, двое скончались.

Напомним, днем ранее на Ставрополье было зафиксировано увеличение числа зараженных коронавирусом нового типа на 20 человек. Тогда глава региона также отмечал, что почти весь прирост обеспечен недавним проведением одного семейного мероприятия.

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