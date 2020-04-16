Бергамо, Италия, , 08:39 — REGNUM Военные врачи из России приступили к лечению пациентов с заболеванием COVID-19 в лёгкой или средней форме, находящихся в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что терапевтическое отделение предназначено для больных в состоянии лёгкой или средней тяжести, а также для тех, кто начал выздоравливать после интенсивной терапии. За счёт этого палаты интенсивной терапии разгружены для приёма тяжёлых пациентов.

На текущий момент в госпитале лечат 35 человек с коронавирусной инфекцией, 12 из них помещены под наблюдение российских врачей-терапевтов. Ещё 12 человек уже выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, город Бергамо в Ломбардии оказался одним из наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции. В марте Россия отправила в помощь Италии 15 самолётов с военными медиками и специалистами, а также медицинское оборудование.