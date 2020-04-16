Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM Праздничные богослужения в честь Пасхи в храмах Республики Алтай пройдут без прихожан. Местным жителям рекомендовали праздновать дома в кругу семьи. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

По словам главы региона Олега Хорохордина, будет организована интернет-трансляция богослужения в Свято-Макариевском храме Горно-Алтайска.

Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат добавил также, что на сегодня в республике закрыты все воскресные школы, в храмах проводится регулярная дезинфекция, прихожан призывают молиться дома и не посещать церкви.

«В каждом храме работает телефон горячей линии, в случае необходимости прихожане имеют возможность проконсультироваться по любому вопросу и пригласить священника на дом», — отметили в правительстве.

Читайте также: Христиане Тувы смогут провести праздничные таинства у себя дома