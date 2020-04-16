Красноярск, , 08:29 — REGNUM В условиях угрозы распространения коронавируса жители России должны чётко следовать действиям, заданным государством, считает председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков. Также, по его словам, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий, все силы необходимо бросить на защиту бизнеса.

«Что нужно делать уже сейчас, чтобы избежать тяжёлых социально-экономических последствий для России? Во-первых, отбросив все свои версии о причинах и последствиях мирового кризиса, связанного с коронавирусом, все конспирологические варианты трактовки событий политологами, блогерами и ясновидящими, мы должны чётко следовать действиям, заданным государством, понимая, что сегодня настал момент истины, когда в теории общественного договора государство переключилось на стопроцентное выполнение обязательств со своей стороны: спасение жизни, сохранение здоровья и безопасности», — отметил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он считает, что теперь наша задача — «исполнять, содействовать и внутри себя желать победы президенту и обществу»:

«Во-вторых, экспертная группа передовых учёных должна дать предварительные прогнозы по всем сценариям развития ситуации и подготовить план действий, закрепленный бюджетом на каждый сценарий. Конечно, ничего лучше не придумаешь, чем поступательное, целевое финансирование каждого бизнесмена, который добросовестно всю жизнь жил по закону и выплачивал налоги. Настал момент, когда все силы должны быть брошены на защиту такого трудового человека и его семьи. Полное содержание, гарантия сохранения всех активов, создание чувства уверенности и гордости за свое государство. Только это позволит приумножить веру в защищенное предпринимательство».

В-третьих, отметил собеседник ИА REGNUM, нужен системный диалог с обществом, когда президент будет регулярно общаться с народом в любом формате: телеконференции, радио, пресс-конференции.

«Нельзя недооценивать моральную составляющую такого действия. История не раз показывала превосходство морального духа над экономической и военной мощью. Сегодня президент имеет шанс стать международным рупором, ведь в условиях экзамена на бактериологический кризис, мы видим, как страны-лидеры, «золотой миллиард» этот экзамен проваливают, страны смешанной экономики и ценностей (социализма и капитализма), например, Китай, экзамен выдерживают. Какова будет наша роль, страна должна регулярно обсуждать со своим президентом, личность которого внушает доверие и уверенность. Ни один региональный лидер на эту роль, конечно, не подходит», — резюмировал Василий Никуленков.

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