Биробиджан, , 08:35 — REGNUM В ходе обследования больных в центральной районной больнице села Валдгейм, у одного из пациентов был получен предварительно положительный анализ на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Еврейской АО.

Читайте также: В Приамурье подтверждено три новых случая заражения коронавирусом

Мужчина проживает в Биробиджане, является сотрудником воспитательной колонии, в медучреждение поступил с простудным заболеванием. После выявления у него коронавирусной инфекции, мужчина был переведён в инфекционный госпиталь. Его состояние оценивается как средней тяжести.

«Всего в инфекционной больнице сейчас находятся 19 человек. Четверо готовы к выписке. У троих пневмония средней тяжести, ещё трое в удовлетворительном состоянии, остальные — под наблюдением. Диагноз COVID-19 в данный момент подтвержден у пяти человек», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Приамурье.