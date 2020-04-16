Ростов-на-Дону, , 08:26 — REGNUM В Ростовской области ввели обязательный учёт граждан, прибывающих из других субъектов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Начиная с 16 апреля, прибывшие жители региона должны уйти на обязательную полную двухнедельную самоизоляцию. Покидать жилое помещение строго запрещено, также необходимо исключить контакты с родными. Одиноко проживающим помогут социальные службы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области возникли трудности с учётом и дальнейшем медицинском сопровождении прибывающих, что могло бы спровоцировать рост распространения коронавирусной инфекции в регионе.

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