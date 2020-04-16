Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM В Екатеринбурге оказалась под угрозой закрытия концертная площадка «Дом печати». Об этом написал арт-директор «Дома» Семён Гальперин в Facebook.

По словам Гальперина, здание клуба они арендуют у субарендаторов, которые, в свою очередь, арендуют у государства. Однако посредники отказались от предоставления арендных каникул «Дому печати», хотя сами имеют на них право.

Теперь же субарендаторы даже не дают вывезти оборудование представителям клуба.

«Грозятся выгнать нас, пересдать помещение кому-то ещё уже с первого мая», — описывает поведение посредников Гальперин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ввели арендные каникулы из-за пандемии коронавируса. Однако частные арендодатели самостоятельно решают, делать ли послабления для своих арендаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ухудшилось состояние у пациентов с COVID-19