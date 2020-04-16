Прага, , 08:24 — REGNUM Более 200 граждан Южной Кореи вернулись на родину из стран ЕС. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Чехии.

Согласно опубликованным данным, 15 апреля специальный рейс Korean Air вылетел из Праги в международный аэропорт «Инчхон» с 242 южнокорейцами на борту, среди которых 80 человек находились в Чехии, 157 человек в Польше и 12 человек в Словакии.

Известно, что ранее по просьбе чешского правительства данный самолёт доставил из Австралии и Новой Зеландии 363 граждан Чехии и других стран Евросоюза.

Напомним, что авиасообщение между Прагой и Инчхоном было прекращено 5 марта из-за распространения коронавируса.