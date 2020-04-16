По данным ВОЗ, число заражённых коронавирусной инфекцией в мире к вечеру 15 апреля превысило 2 млн человек. Лидеры ряда мировых держав уже заявили о тенденциях к улучшению эпидемиологической ситуации. Так, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна прошла пик по новым случаям заражения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что удалось достигнуть промежуточных успехов в сдерживании коронавирусной инфекции.

По числу заражённых на первом месте по-прежнему остаются США, затем идут Испания и Италия. Россия занимает пока 15 место. Для борьбы с коронавирусом Трамп уже пообещал России помочь с аппаратами ИВЛ.