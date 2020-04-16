Игрок «Шарлотт» пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго
Баскетболист клуба «Шарлотт Хорнетс» Бисмак Бийомбо пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом в ДР Конго.
Медики в Кении требуют перепроверки качества защитного оборудования
Национальная ассоциация медицинских работников Кении потребовала правительство страны проводить дополнительные проверки на производстве защитного оборудования до его распространения среди сотрудников сферы здравоохранения, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом.
Трафик в главном аэропорту Нидерландов снизился на 34%
Количество входящих и выходящих полётов в главном аэропорту Нидерландов Схипхол в марте снизилось на 34% по сравнению с мартом 2019 г. Об этом 15 апреля сообщило Центральное статистическое бюро.
В Грузии временно ограничат посещение кладбищ
Временные ограничения на посещение кладбищ будут введены в Грузии с 17 апреля. Об этом на пресс-конференции заявил пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани, сообщает Общественное телевидение.
Министр экономики Франции о кризисе: «Продлится годы»
Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический кризис, вызванный эпидемией COVID-19, «продлится годы», сообщает Le Figaro.
В США за сутки от COVID-19 умерли почти 2,5 тыс. человек
В США за сутки число умерших от болезни COVID-19 достигло нового рекорда — 2494 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса за 15 апреля.
189 человек скончались от COVID-19 в Нидерландах за сутки
В своей ежедневной сводке 15 апреля Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) сообщил о 189 новых смертных случаях от COVID-19. Данный показатель выше, чем накануне (122) и чем в прошлую среду (147), что, возможно, объясняется задержкой в регистрации на Пасху. Число госпитализаций составило 188, что снова ниже предыдущих показателей.
Российские медики начали лечить в Бергамо нетяжёлых пациентов
Военные врачи из России приступили к лечению пациентов с заболеванием COVID-19 в лёгкой или средней форме, находящихся в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ношение маски станет обязательным для всех жителей Гвинеи
Президент Гвинеи Альфа Конде сделал обязательным ношение медицинских масок для лица в общественных местах, чтобы ограничить распространение коронавируса. Он охарактеризовал темпы распространения коронавируса в Гвинее как «вызывающие беспокойство».
Нидерландские экспортёры цветов несут убытки из-за коронакризиса
Еженедельные потери нидерландских экспортёров цветов и растений от коронакризиса составляют 100 миллионов евро.
Российские военные продезинфицировали 12 объектов в Сербии за сутки
Прибывшие в Сербию для борьбы с коронавирусом российские военные специалисты за сутки продезинфицировали еще 12 объектов, сообщили 16 апреля в Министерстве обороны РФ.
Жители Латвии во время режима ЧС стали чаще получать и отправлять посылки
Представитель компании Latvijas Pasts (Почта Латвии) Гундег Варпа сообщил, что с момента введения режима ЧС в стране существенно, на 40%, вырос объём посылок, переданных через почтаматы предприятия.
В Нидерландах призвали подготовиться к «полутораметровой экономике»
Министр экономических дел Нидерландов Эрик Вибес призвал все секторы экономики подготовить планы для «полутораметрового народного хозяйства». Подразумевается, что и после отмены карантинных мер в стране соблюдение расстояния в 1,5 метра надолго останется нормой общественного поведения.
В Европарламенте призвали бороться с «пропагандой» России и КНР в ЕС
Россия и Китай используют пандемию коронавируса для «агрессивной пропаганды» в отношении Евросоюза, говорится в проекте резолюции, внесённой на рассмотрение Европарламента. Документ предложен евродепутатом Филиппом Ламбером, передаёт 16 апреля RT.
Глава МИД Ирана осудил США за урезание бюджета ВОЗ
15 апреля министр иностранных дел Ирана в своем послании раскритиковал решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявив, что издевательства США убивают людей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.