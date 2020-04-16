Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Способ, как жителям Грузии принять участие в ночной пасхальной службе и не нарушить комендантский час, нашли в Грузинской православной церкви (ГПЦ). Об этом 15 апреля рассказал журналистам глава службы по связям с общественностью ГПЦ протоиерей Андрий Джагмаидзе, сообщает Общественное телевидение.

Официальный представитель церкви отметил, что решение было принято после ряда консультаций с представителями власти.

«Мы решили, что прихожане придут в храм до начала комендантского часа, до 21:00 и покинут храм в шесть часов утра, после службы», — сказал Джагмаидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса жителям запрещено выходить из домов в ночное время. 19 апреля православные в 2020 году отмечают Пасху, что предусматривает ночное богослужение. Грузинские власти решили не закрывать церкви на праздник, а в ГПЦ не стали отказываться от участия прихожан в праздничных богослужениях, при этом обещают, что участники литургии будут соблюдать дистанцию друг с другом.

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