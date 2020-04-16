Амстердам, , 07:49 — REGNUM Правительство Нидерландов остаётся при своей точки зрения, что население страны не обязано носить медицинские маски. 15 апреля министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге сослался на мнение Национального института здравоохранения и окружающей среды, который не считает нужным повсеместное использование медицинских масок.

Министр уточнил, что в виду сохраняющейся нехватки масок в системе здравоохранения было бы даже нежелательным обязать население носить маски.