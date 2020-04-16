Пермь, , 07:48 — REGNUM Завершилась двухнедельная обсервация двух отделений Пермского краевой клинической инфекционной больницы. Проводится заключительная дезинфекция, сообщает региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Все здоровые сотрудники и пациенты, которые находились в отделениях, отпущены домой на самоизоляцию. В период домашнего карантина за ними будет осуществляться меднаблюдение.

Те, кто не имеет возможности для самоизоляции на дому (15 человек), проведут две недели в госпитале ветеранов войн, на базе которого развернут обсерватор.

Напомним, отделения были закрыты на карантин из-за подозрительных результатов на коронавирус у медработников больницы.

Стоит отметить, что на утро 15 апреля в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 19 медиков.

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