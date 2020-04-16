Амстердам, , 07:46 — REGNUM Нижняя палата нидерландского парламента проведёт слушания о приложении для отслеживания коронавируса. Депутаты намерены изучить положительные и отрицательные стороны такого приложения. Соответствующее предложение партий Демократы 66 и Зелёные левые получило поддержку со стороны других парламентских фракций. Предполагается, что слушания пройдут 21 апреля.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге накануне сообщил в Твиттере, что сотни предприятий откликнулись на предложение правительства принять участие в разработке приложения. Однако в парламенте этот проект по-прежнему вызывает много вопросов.

Тем временем Европейская Комиссия призвала к разработке общеевропейского приложения для отслеживания коронавируса.