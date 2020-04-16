Томск, , 07:40 — REGNUM На утро 16 апреля в Томской области остаются подтверждёнными 15 случаев заражения коронавирусом, в том числе четыре человека уже выздоровели, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Семь человек госпитализированы в медико-санитарную часть №2 Томска. Состояние пациента, подключенного к аппарату ИВЛ, медики оценивают как стабильное средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в лёгкой форме, заверили в обладминистрации.

Четыре человека с коронавирусом остаются на самоизоляции, их состояние удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, об ухудшении состояния здоровья одного из пациентов с коронавирусом томские власти проинформировали 15 апреля.

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