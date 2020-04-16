Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирской области ограничивают посещение культовых сооружений и мест захоронений. Кроме того, приостановлена работа ряда рынков. Об этом сообщает региональное правительство.

В постановление губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены соответствующие изменения.

С 18 апреля все религиозные объединения должны приостановить посещение культовых зданий для граждан. Исключение — священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

В Новосибирске, Новосибирском районе и на территории населённых пунктов с населением более 23 тысяч человек с 18 апреля будет ограничено посещение кладбищ (кроме случаев погребения). С 19 апреля на этих же территориях приостанавливается работа продовольственных и промышленных рынков.