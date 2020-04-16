Оренбург, , 07:35 — REGNUM Жительница Оренбурга Ксения А. из-за пандемии короновирусной инфекции застряла в Индии. Девушка просит о помощи, поскольку осталась практически без средств к существованию и в любой момент ее могут выселить из отеля. Видеообращение опубликовано в интернете.

Она отметила, что уже месяц находится в условиях карантина без помощи государства или содействия к возвращению. С 25 марта прервано авиасообщение между Дели и Москвой. Эвакуационный рейс организовали 1 апреля, однако на него оренбурженка попасть не смогла, поскольку не имела на руках обратного билета в Россию. В связи с новым постановлением рейсы будут организовываться в конкретные регионы и попасть на них будет можно только тем, кто в этих регионах проживает. В Оренбург же нет прямых рейсов.

Ситуацию прокомментировало министерство экономического развития Оренбургской области. В ведомстве подчеркнули, что в целях материальной поддержки и принятия мер по вывозу россиян правительством России организуется ряд мероприятий. В частности, на Едином портале госуслуг размещена анкета для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии, на основании результатов анкетирования правительством России формируется график авирейсов, который будет опубликован на портале стопкоронавирус.рф.

Для получения матпомощи граждане также необходимо специально заявление, форма котрого на есть Едином портале госуслуг. После проверки достоверности информации в течение суток комиссия МИД РФ принимает решение о выплатах. Граждане узнают о результате посредством смс-оповещения и электронной почты. Таким же образом происходит оповещение о дате и времени прибытия специального рейса для вывоза в Россию.