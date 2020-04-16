Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чувашии с учётом эпидемиологической ситуации запрещается весенняя охота на пернатую дичь. Соответствующий указ о внесении изменений в комплекс ограничительных мер внёс врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из-за угрозы распространения коронавируса ограничение коснулось охотничьего сезона. Речь идёт о запрете промысловой, любительской и спортивной охоты на пернатую дичь в период весенней охоты 2020 года в охотничьих угодьях на территории Чувашии. Исключение составят особо охраняемые природные территории федерального значения.

Отметим, что весенняя охота на пернатую дичь должна была начаться 18 апреля и продлиться по 27 апреля.

По состоянию на 15 апреля, в Чувашии официально подтверждено 79 случаев инфицирования коронавирусом. Два пациента ранее прошли лечение и были выписаны из больниц в связи с выздоровлением, один человек (79-летняя пациентка) скончался.