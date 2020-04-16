Красноярск, , 07:22 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в региональном министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний в наземной зоне на незначительных площадях были зафиксированы в 14 районах края. Общая площадь пожаров — 379 га. В тушении принимали участие более 150 человек, применялось 33 единицы техники.

Возгорания, по предварительным данным, возникли по вине людей и в результате переходя огня с сельхозполей.

На утро 16 апреля в Красноярском крае действуют три лесных пожара на площади 16 га. Очаги возгораний зафиксированы в трёх районах. Один пожар локализован. Как заверили в министерстве, населённым пунктам ничего не угрожает.

Напомним, особый противопожарный режим с 14 апреля действует в 50 муниципальных образованиях Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 15 апреля в Красноярском крае действовало пять лесных пожаров на площади 112 га.

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