Нью-Дели, , 07:17 — REGNUM 900 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Индии, а общее количество достигло 12 380 случаев, 16 апреля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

За время наблюдений в стране от COVID-19 излечилось 1488 человек и 414 пациентов скончались от последствий заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии в связи распространением коронавируса общенациональный карантин продлится до 3 мая.

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