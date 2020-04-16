Москва, , 07:03 — REGNUM Пандемия коронавируса рано или поздно закончится. Каким будет мир после этого, уже начинают задумываться эксперты. Что ждет общество? Разобщение и атомизация из-за самоизоляции и дистанцирования или сплоченность, укрепившаяся во время борьбы с общим врагом? На эти вопросы попробовали ответить участники круглого стола Экспертного института социальных исследований.

В ситуации пандемии можно, действительно, увидеть разнонаправленные векторы. С одной стороны, самоизоляция разобщает: санитарно-эпидемиологические требования подталкивают нас к дистанцированию, онлайн-образование ослабляет социализацию, в первую очередь детей, уменьшается число личных и общественных контактов. С другой стороны, эпидемия сплачивает нас больше обычного, активизирует скрытый в обществе потенциал солидарности.

О солидарности рассказал на примере работы платформы «Мы вместе» представитель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

«Никто не подозревал, сколько людей, бизнеса и некоммерческих организаций захотят принять участие в работе нашей платформы. К сегодняшнему дню мы получили 1 миллион 385 тысяч звонков на горячую линию. Чтобы обрабатывать их, к нам присоединились колл-центры крупных компаний и банков. Работают по оказанию помощи населению 80 тысяч волонтеров. Идут тысячи партнерских предложений со всех сторон — где-то таксисты бесплатно развозят волонтеров, где-то рестораны бесплатно кормят медиков, подключаются пожилые люди, которые безвозмездно шьют маски. Люди разных политических взглядов объединяются, чтобы помочь тем, кому тяжело. Я считаю, главное, чтобы эта инфраструктура осталась и после коронавируса», — цитирует слова Михаила Кузнецова сетевое издание MK.RU.

В свою очередь, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук отметил: «На глазах меняется структура волонтерского движения. Из чисто молодежного оно превращается в общее. Сейчас люди от 30 до 50 лет составляют едва ли не большинство. И, конечно, то, что происходит, нельзя рассматривать отдельно от того, что делало государство ранее — принятые законы, выделение средств для НКО — это позволило создать «волонтерскую подушку безопасности» для государства. Поэтому идея внесения в Конституцию поддержки волонтерского движения — это, безусловно, важно и позитивно».

Такого же мнения придерживается и Ольга Амельченкова, председатель штаба движения «Волонтеры Победы». По ее словам, очень правильным было внесение изменений, направленных на поддержку волонтерства, в 114 статью Конституции, определяющую полномочия правительства. Уже сейчас органы власти по-другому реагируют на волонтеров, доверяют им. Важно, что это зафиксировано на законодательном уровне.