Якутск, , 07:00 — REGNUM Три миллиона медицинских масок прибыли из Китая в Якутию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

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«Пришла первая партия из закупленных правительством Якутии в провинции Хэйлунцзян 5 млн медицинских масок. Маски распределят между медработниками, санитарными врачами, полицейскими — теми, кто ежедневно стоит на передовой борьбы с коронавирусом», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии следователи начали проверку в отношении врача станции скорой помощи, которая распространила в соцсетях собственное аудиосообщение, где говорила об отсутствии у персонала медицинского центра республики средств защиты при приёме коронавирусного пациента.