Хух-Хото, Китай, , 06:57 — REGNUM Внутренняя Монголия на севере Китая вложит 130 млрд юаней (около $18,41 млрд) в развитие 890 ключевых инфраструктурных проектов в 2020 году, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

В ближайшие месяцы регион намерен осуществить целый ряд крупных инфраструктурных проектов, включая строительство мощностей водоотведения, автомагистралей, скоростных железных дорог, аэропортов, информационной и логистической инфраструктуры, основываясь на самых последних требованиях безопасности и качества, заявил глава региональной комиссии развития и реформы Гун Минчжу.

Например, Внутренняя Монголия ускорит строительство нового аэропорта в городе Хух-Хото, столице региона, а также еще семи ключевых аэропортов. В то же время планируется строительство дата-центров компаний Apple, Huawei и Alibaba в Уланчабе.