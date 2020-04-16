Омск, 16 апреля 2020, 06:56 — REGNUM На утро 16 апреля в Омской области зарегистрировано 22 подтверждённых случая заражения коронавирусом, в том числе у семерых детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Выздоровели и выписаны домой девять пациентов — шестеро взрослых и трое детей.
Под наблюдением медиков остаются 13 человек, в том числе шестеро — в стационарах. Семь человек находятся на дому без клинических проявлений.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 15 апреля в Омской области также было подтверждено 22 случая заражения коронавирусом.
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