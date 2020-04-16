Москва, , 06:55 — REGNUM Итоги работы в первые 45 дней подвёл главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко 15 апреля на своей странице в Facebook.

«1659 пациентов. 1140 выписанных… за этими цифрами, конечно, много больше всего», — написал он.

Проценко поблагодарил команду больницы за проделанную работу, а также выразил слова благодарности тем, кто «ежедневно оперирует и лечит онкобольных на Касаткина и на Медиков, принимает роды на Таймырской и ведёт женщин в ЖК».

Напомним, больница в московском посёлке Коммунарка предназначена для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее от заболевания, вызванного коронавирусом, вылечился сам Проценко.

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